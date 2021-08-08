В Госдуме заявили, что политика не перечеркнет победы россиян на Олимпиаде

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Политические интриги не смогут перечеркнуть победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Российская команда заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе сборной России 71 медаль - 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

"Российские спортсмены выступали в Токио в крайне сложных психологических условиях, - сказал Пайкин. - И в очередной раз доказали, что спорт - это прежде всего личное мужество. Мы превзошли результаты Игр в Рио-де-Жанейро по количеству золотых наград. А по общему числу завоеванных медалей не просто превзошли, а почти удвоили".

"Но за каждым серебром и бронзой - многолетний труд, самоотверженные тренировки, невероятное мастерство. Никакая политика не может перечеркнуть реальные победы наших спортсменов. Мы горды тем, как они представили на этих Играх свою страну, в очередной раз доказав, что Россия - великая спортивная держава", - добавил собеседник агентства.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых наград и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне россияне также завоевали 20 золотых медалей и стали четвертыми в общем зачете.

В Токио российская команда превзошла результат Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68. Наибольшее количество медалей российские спортсмены завоевали на Играх 2004 года в Афинах - 90. Тогда национальная команда была третьей в медальном зачете.