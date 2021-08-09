Министра экологии Крыма освободили от должности

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Геннадий Нараев, который семь лет возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Крыма, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте правительства региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов 19 июля сообщил, что Нараев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее СМИ сообщали о скорой отставке Нараева и назначении на должность министра бывшего прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской. Однако сама Поклонская опровергла ТАСС информацию о том, что она может занять этот пост.

"Принять отставку Нараева Геннадия Павловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра экологии и природных ресурсов Республики Крым - главного государственного инспектора Республики Крым согласно поданному заявлению", - говорится в тексте документа.

Поклонская ранее рассказала ТАСС, что обращалась в Генпрокуратуру по вопросу выдачи Министерством экологии и природных ресурсов Крыма разрешений на вырубку деревьев в Форосском парке.