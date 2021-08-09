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Кабулов сообщил, что обсудит в Дохе территориальные захваты талибов в Афганистане

В диалоге будут участвовать представители катарского политического офиса движения "Талибан"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что обсудит в Дохе с представителями катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) территориальные захваты талибов в Афганистане.

"Обсуждать мы это будем в Дохе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также по мнению дипломата, талибы могут захватить новые центры провинций Афганистана, но в ситуации на земле неизбежно наступит баланс. "Да, они взяли два административных центра провинций, возможно, еще возьмут, но все равно неизбежно наступит баланс", - сказал он.

В пятницу талибы захватили столицу граничащей с Ираном провинции Нимроз город Зарандж. В субботу боевики движения заняли Шиберган, административный центр провинции Джаузджан на севере Афганистана.

11 августа в Дохе Кабулов примет участие в очередном заседании расширенной "тройки" (Россия, США, КНР, Пакистан) по урегулированию в Афганистане.

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