Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону в понедельник пути нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе.

"Состоялся предметный обмен мнениями по различным аспектам выполнения заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также путям нормализации обстановки в районе армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. "Подчеркнута важность скорейшего возобновления деятельности Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, - отметили в дипведомстве. - Рассмотрены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и "каспийскую пятерку".

Министры с удовлетворением констатировали "поступательное развитие многоплановых российско-азербайджанских отношений, уверенный рост торгово-экономических связей". "Подтвержден обоюдный настрой на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию 20 июля", - говорится в сообщении.

"Условлено о дальнейших контактах по линии внешнеполитических ведомств", - добавили в МИД РФ.