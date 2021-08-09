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Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Греции

Стороны обсудили борьбу с природными пожарами, торгово-экономическое сотрудничество и вопросы противодействия распространению коронавируса

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил в понедельник по телефону с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом борьбу с природными пожарами, торгово-экономическое сотрудничество и вопросы противодействия распространению коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, а также противодействия новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено борьбе с природными пожарами в России и Греции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Мицотакис выразил признательность за российское содействие в тушении возгораний на территории Греции.

Премьеры также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

В прошлый раз Мишустин общался с Мицотакисом по телефону в мае, а в марте провел с ним переговоры в Афинах. Российский премьер тогда приезжал в Грецию на празднование Дня независимости страны.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГрецияРоссияМицотакис, Кириакос
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