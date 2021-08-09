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Единый день голосования

В Тульской области все выдвинутые кандидаты в губернаторы подали документы на регистрацию

Два кандидата предложили наделить их полномочиями сенатора в случае победы

ТУЛА, 9 августа. Кандидат от КПРФ Владимир Исаков и претендент от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ростовцев в понедельник предоставили документы для регистрации на выборы губернатора Тульской области, назначенные на 19 сентября. Таким образом, все четыре кандидата на должность главы региона подали документы, сообщила пресс-служба облизбиркома.

"Все четверо заявивших о намерении баллотироваться кандидаты предоставили документы для регистрации в областную избирательную комиссию: действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин (выдвинут в порядке самовыдвижения), Юрий Моисеев ("Коммунисты России"), Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Исаков и Ростовцев представили документы в понедельник, отметили в пресс-службе. Представители обеих партий также предложили свои кандидатуры для наделения полномочиями сенатора в случае своей победы на выборах.

В июне 2021 года депутаты Тульской областной думы приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября в связи истечением срока полномочий Дюмина.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияТульская область
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