Захарова заявила, что США готовят антикитайскую кампанию в преддверии Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. США уже приступили к антикитайской кампании в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Международное сообщество должно понять, что в опасности на самом деле мировой спорт, потому что никакой России им не будет достаточно. Уже на очереди, я бы сказала, что они уже приступили к обработке Китая. Китай в активе готовится к зимним Олимпийским играм, уже началась крупнейшая антикитайская антиспортивная кампания в США. Она включает в себя все - заявления законодателей, выступления, конкретные практические действия от представителей исполнительной власти до общественных деятелей, про пропагандистский мейнстрим в СМИ я вообще не говорю", - сказала она.

"Многие считают, по крайней мере я вижу по заявлениям и статьям, что это обойдет их страны стороной. Не обойдет. Это нужно точно и четко понять. Аппетиты таковы, что не обойдет стороной. Поэтому нужно говорить об угрозе не нам, а об угрозе всему мировому спорту", - отметила Захарова.