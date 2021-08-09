Мосгорсуд отменил регистрацию Льва Шлосберга как кандидата в Госдуму

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский городской суд отменил регистрацию Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Об этом в понедельник сообщил сам Шлосберг в своем Telegram-канале, эту информацию ТАСС подтвердили в суде.

"Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной думы по одномандатному округу №207 от партии "Зеленые" А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной думы в одномандатном округе", - написал Шлосберг.

По его словам, суд не допустил к участию в процессе представителя партии "Яблоко" в качестве заинтересованного лица. "Мои интересы представляет юрист Евгений Порошин. Решение суда будет получено нами в 16 часов 10 августа и обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым", - отмечается в сообщении.

В Мосгорсуде ТАСС подтвердили информацию об отмене регистрации Шлосберга. "Суд удовлетворил исковые требования истца о снятии Шлосберга с участия в выборах", - сказал представитель суда.

Шлосберг планировал идти на выборы от партии "Яблоко" по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 207.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.