Жириновский предложил отозвать посла России из Киргизии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник в ходе совещания кандидатов от партии на выборы в Госдуму выступил с предложением отозвать посла РФ из Киргизии и разорвать со страной торгово-экономические связи из-за нападения на русскоговорящую продавщицу в Бишкеке.

"Посла отозвать! Посла России из Киргизии немедленно. И приостановить все коммерческие связи с Киргизией", - потребовал политик.

Кроме того, Жириновский потребовал "выставить пикет самый жесткий у киргизского посольства". "Я лично приеду. И в самой жесткой форме мы потребуем депортации рабочих Киргизии из России", - добавил Жириновский.

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Члены комиссии СПЧ выразили серьезную озабоченность в связи со случаем нападения на продавщицу в Бишкеке и историей мальчика из русской семьи, "которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере".