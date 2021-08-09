Захарова заявила, что США в попытке сохранить лидерство прибегают к незаконным методам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. США и их союзники в попытке сохранить свои лидерские позиции прибегают к незаконным методам, это распространяется и на спорт, и на экономику, и на правочеловеческую сферу. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы можем перечислять эти сферы до бесконечности: гуманитарная сфера, правочеловеческая сфера, экономика, финансы. Везде, где США и их сателлиты ощущают утрату позиций, где они не могут, как мы сейчас все видели, состязаться на равных, они включают все имеющиеся политические и другие механизмы и ресурсы. Их абсолютно не волнует, что это находится вне закона", - сказала она.

Как отметила Захарова, это во многом является результатом того, что США изменили свое отношение к международному праву. "Их это абсолютно не волнует, потому что они уже у себя внутри, в сознании изменили отношение к международному праву, во-первых, за счет внедрения тезиса о собственной исключительности, а во-вторых, за счет того, что они подменяют международную систему новым проектом, который называется "миропорядок, основанный на правилах", - продолжила дипломат. - Правила, как вы понимаете, будут диктовать они. В спорте происходят уже много лет аналогичные вещи, о чем наши тренеры и спортсмены говорили постоянно".

По словам официального представителя МИД, в действиях американских властей прослеживается логика доказать свое лидерство во всех областях. "Здесь ответ один - утраченное лидерство, которое нужно компенсировать именно таким способом. Как они считают, это способ приемлемый. Но мир, международные организации, международные спортивные чиновники, мировые спортсмены, и, кстати говоря, журналистика, международные СМИ должны осознать, что такими темпами угроза нависает над всем мировым спортом, аппетиты слишком большие", - резюмировала Захарова.