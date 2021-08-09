Представители ЦИК выехали в Петербург для сбора данных об избирательной кампании

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что представители аппарата комиссии срочно выезжают в Санкт-Петербург, чтобы собрать необходимую информацию о проведении избирательной кампании к выборам в сентябре. Таким образом она ответила на открытое обращение кандидата от "Родины", певицы Татьяны Булановой в ЦИК по поводу якобы плохой организации избирательной кампании в Петербурге.

"Уважаемая Татьяна, я разделяю вашу озабоченность происходящим в Санкт-Петербурге, но не согласна с тем, что все это происходит за спиной губернатора. Это не так. Он публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Она напомнила, что после выборов 2019 года комиссии предлагали самораспуститься, чтобы Санкт-Петербург "получил избирательную систему, которая была бы достойной этого замечательного и великого города". "Однако шанс упущен, мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там. Это не значит, что мы устраняемся. Мы будем принимать все необходимые шаги, реагировать на все обращения. Мы даем городской избирательной комиссии еще один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию", - отметила глава ЦИК.

"В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать все необходимую информацию для полноты и объективности картины. Это поможет сделать нашу позицию более точной, а решения - взвешенными", - подчеркнула Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.