Начало выступления Путина на видеоконференции СБ ООН "выпало" из-за технической накладки

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Участники заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня не смогли услышать начало речи президента России Владимира Путина из-за технических проблем с трансляцией. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Заседание СБ ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море проходит в понедельник в видеоформате. Председательствует на нем премьер-министр Индии Нарендра Моди. На заседании выступил президент РФ Владимир Путин.

Когда Моди передал слово Владимиру Путину, вместо российского лидера на экране появилось изображение министра иностранных дел Демократической Республики Конго Кристофа Лутундулы Опалы, пытавшегося с помощью ассистентов наладить видеоподключение. При этом на экране появилось имя президента ДР Конго Феликса Чисекеди (он был заявлен в качестве выступающего, но принять участие в итоге не смог). Лишь через пару минут включилась трансляция российского президента. Полная видеозапись и текст выступления Путина были вскоре опубликованы на сайте Кремля.

Впрочем, с техническими проблемами столкнулся не только Путин. Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена несколько раз перебивал голос, вероятно, кого-то из участников заседания, пытавшегося наладить связь. У председательствующего премьер-министра Индии Моди также пару раз отключался звук.

Заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН проходят два-три раза в месяц, однако лишь в редких случаях в них принимают участие главы государств.