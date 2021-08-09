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Единый день голосования

КПРФ обжалует решение Верховного суда РФ, не допустившего Грудинина до выборов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает такое решение суда провокационным
Глава КПРФ Геннадий Зюганов Михаил Метцель/ТАСС
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Глава КПРФ Геннадий Зюганов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия обжалует решение Верховного суда РФ, не допустившего директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина к выборам в Госдуму из-за владения акциями офшорной компании.

"Мы признаем это решение, считаем его провокационным. Мы будем обжаловать его в вышестоящей инстанции. Вплоть до Европейского суда по правам человека", - заявил Зюганов после оглашения судебного акта.

В свою очередь представители ЦИК назвали решение суда обоснованным и базирующимся на собранных Генпрокуратурой фактах.

Верховный суд России в понедельник отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму. Решение суда пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Решение ЦИК

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

Согласно объяснениям представителей ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в ВС РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.

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