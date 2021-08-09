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МИД РФ приложит все усилия для поддержки деятельности волонтерского движения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что волонтеры делают великое дело в контексте продвижения идеалов внешней политики методами народной дипломатии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России будет поддерживать волонтерское движение, которое способствует продвижению идеалов внешней политики государства. Об этом в понедельник на открытии федерального штаба общественной поддержки "Единой России" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Особо хочу отметить роль волонтерского движения в продвижении идеалов нашей внешней политики методами народной дипломатии. Вы делаете великое дело. Я искренне рад тому, что мне выпала честь представлять в том числе и вас в ходе предстоящих выборов. Я желаю вам всяческих успехов, а мы постараемся, чтобы эти успехи были максимально значимы", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. В федеральную часть списка единороссов по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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