Лавров заявил, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх подтвердили, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на праздничном концерте в честь возвращения олимпийской сборной России с Игр в Токио.

"Вы показали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только на победу и тем самым лишний раз только подтвердили то, что сказал недавно президент [РФ Владимир Путин]: любые попытки политизировать спорт, политизировать олимпийские игры бессмысленны, когда такие люди защищают честь своей страны", - обратился он к спортсменам.

По словам министра, блестящие результаты российской сборной удивили многих, поскольку в период подготовки к Олимпиаде и в ходе Игр продолжались попытки подорвать волю спортсменов. Тем не менее сборная России доказала, что "честным спортсменам не страшны никакие интриги". "Вы всех этих политиканов посрамили, - сказал Лавров. - Честь вам и хвала!"

Глава МИД отметил, что российские спортсмены в ходе Олимпиады отстояли собственное достоинство и честь спорта. "Самое главное, конечно же, вы отстояли честь своей страны в дружном составе команды Российского Олимпийского комитета", - резюмировал Лавров.