{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры
Обновлено 

Лавров заявил, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны

По словам министра, сборная России доказала, что "честным спортсменам не страшны никакие интриги"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх подтвердили, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на праздничном концерте в честь возвращения олимпийской сборной России с Игр в Токио.

"Вы показали профессионализм, самоотверженность, нацеленность только на победу и тем самым лишний раз только подтвердили то, что сказал недавно президент [РФ Владимир Путин]: любые попытки политизировать спорт, политизировать олимпийские игры бессмысленны, когда такие люди защищают честь своей страны", - обратился он к спортсменам.

По словам министра, блестящие результаты российской сборной удивили многих, поскольку в период подготовки к Олимпиаде и в ходе Игр продолжались попытки подорвать волю спортсменов. Тем не менее сборная России доказала, что "честным спортсменам не страшны никакие интриги". "Вы всех этих политиканов посрамили, - сказал Лавров. - Честь вам и хвала!"

Глава МИД отметил, что российские спортсмены в ходе Олимпиады отстояли собственное достоинство и честь спорта. "Самое главное, конечно же, вы отстояли честь своей страны в дружном составе команды Российского Олимпийского комитета", - резюмировал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияXXXII летние Олимпийские игры
Слуцкий назвал санкции США и Великобритании методом бесчестной конкуренции
Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что Запад действует в своей парадигме сдерживания России и ее ближайших союзников
Читать полностью