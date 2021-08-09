Лавров: Запад не смог воплотить затею, чтобы над сборной РФ в Токио "довлел злой рок"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Затея стран Запада, которые на протяжении всей Олимпиады в Токио желали, чтобы над сборной Россией "довлел злой рок", провалилась. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Красной площади по случаю возвращения сборной России с Олимпийских игр в Токио.

"Нет сомнений, что ваши недоброжелатели очень хотели сделать все, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта затея провалилась. В истории олимпийского движения хэштег #WewillROCyou останется как символ вашего умения и желания побеждать", - сказал он, обращаясь к спортсменам.

"От всей души я вас поздравляю с этим великолепным результатом. Не случайно те, кто желал вам поражения и провала, просто желчно сетуют на то, что не до конца вас наказали, что нужно продолжать это делать, пока российский спорт не придет в упадок. Не получится. Когда у нас есть такие парни и девчата, это все иллюзии, - добавил Лавров. - Кстати, руководство американского антидопингого комитета заявило, что результаты, которые показала российская команда, для него являются фильмом ужасов. Ужасов для тех, кто желал вам зла".

Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа. Россияне заняли пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе российской команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.