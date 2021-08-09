Россия закрывает въезд нескольким гражданам Великобритании

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия на основе принципа взаимности вводит персональные санкции в отношении британцев, вовлеченных в антироссийскую деятельность, и закрывает им въезд на свою территорию. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - отметил он.

Москва призвала британское руководство "отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии". "Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - указывается в комментарии.

Лахонин отметил, что "ничем не обоснованные выпады Лондона являются наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении, а именно - стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке". "Констатируем, что после выхода из ЕС Великобритания еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России", - указано в документе.

"Легкость, с которой в Лондоне берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия назвать нельзя", - констатировали в МИД РФ.

10 декабря власти Великобритании ввели персональные санкции против трех российских политиков из-за якобы имевших место пыток и нарушений прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской Республике. Кроме того, 26 апреля четырнадцать граждан России подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского.