Лавров заявил, что Олимпийским играм нужны "чистые" тренеры и судьи

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Олимпийские игры нуждаются не только в "чистых" спортсменах, но и в "чистых" тренерах и судьях, что продемонстрировали соревнования по художественной гимнастике. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Примешивается чувство горечи за Олимпийское движение, в котором появляются люди, продвигающие далекие от спорта цели и подрывающие принцип честной борьбы. Мы говорим про "чистых" спортсменов. Все спортсмены российской сборной на этой Олимпиаде были "чистыми". Но нам еще нужны "чистые" тренеры и судьи. Соревнования по художественной гимнастике подтвердили это со всей четкостью", - отметил Лавров.

При этом он указал, что преобладающим чувством по итогам Олимпиады является восторг. По словам министра, российским спортсменам удалось проявить себя, несмотря на предвзятость в их адрес. "Ощущение гордости за страну, достойнейшим образом представленную этими молодыми людьми, их тренерами, массажистами, врачами. Всеми, кто обеспечивал им надлежащую форму, которой блеснули наши спортсмены, несмотря на очевидные проявления предвзятости. Таких случаев не так много, но они были абсолютно откровенными", - поделился он своими впечатлениями от завершившихся игр.

Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа. Россияне заняли пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе российской команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.