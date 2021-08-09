ГИК Петербурга начал проверку после обращения партии "Родина" о размещении агитматериалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку после обращения председателя партии "Родина" Алексея Журавлева в ЦИК по вопросу о размещении ее агитационных материалов на рекламных конструкциях. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе горизбиркома.

"В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поступило обращение председателя Всероссийской политической партии "Родина" Алексея Журавлева по вопросу оказания воздействия на владельцев рекламных конструкций для размещения агитационных материалов указанной партии. Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что "в целях объективности и достоверности проверки до ее завершения представление материалов исключено".

В пресс-службе уточнили, что обращение поступило в горизбирком 5 августа.

В понедельник председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что представители аппарата комиссии срочно выезжают в Санкт-Петербург, чтобы собрать необходимую информацию о проведении избирательной кампании к выборам в сентябре. Таким образом она ответила на открытое обращение кандидата от "Родины", певицы Татьяны Булановой в ЦИК по поводу якобы плохой организации избирательной кампании в Петербурге. Буланова отмечала в обращении (опубликовано 8 августа в ее аккаунте Instagram), что ей и ее коллегам по партии "ставят палки в колеса" при размещении наружной агитации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.