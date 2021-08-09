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В МИД РФ заявили, что Москва озабочена ситуацией в районе ливано-израильской границы

Стороны должны проявлять сдержанность и уважать нормы международного права, подчеркнул заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов выразил озабоченность обстановкой на ливано-израильской границе.

"С российской стороны была подтверждена позиция в пользу скорейшего формирования дееспособного правительства Ливана во главе с назначенным премьер-министром Наджибом Микати в интересах преодоления переживаемых страной внутренних проблем, - отмечается в сообщении МИД РФ о встрече с личным представителем лидера общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль", экс-премьера Ливана Саада Харири. - Была также выражена озабоченность обострением обстановки в районе ливано-израильской границы с акцентом на необходимость проявления всеми вовлеченными сторонами сдержанности и строгого уважения норм и принципов международного права и соответствующих решений СБ ООН".

В ходе беседы представитель экс-премьера Ливана Жорж Шаабан передал Богданову оценки и соображения Харири в связи с развитием политической и социально-экономической ситуации в Ливане.

Встреча прошла по просьбе ливанской стороны.

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