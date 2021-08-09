Посольство РФ в Вашингтоне указало на безосновательность пребывания войск США в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне указало официальному представителю возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковнику Уэйну Маротто на то, что его трактовка присутствия американских войск в Сирии идет вразрез с соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН.

Российские дипломаты ответили на странице посольства в Twitter на сообщение Маротто в той же социальной сети, в котором он утверждал, что войска США на северо-востоке арабской республики обладают "четким мандатом" на присутствие "в соответствии с международным правом - резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в декабре 2015 года".

"Факт в том, что ВС США находятся в Сирии незаконно. Ваша трактовка резолюции 2254 СБ ООН нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа", - говорится в публикации диппредставительства, к которой прикреплена ссылка на резолюцию на сайте всемирной организации.

Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало в этом районе девять военных баз. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается сирийской житницей. В конце 2019 года занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, а одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как оккупацию, которая сопровождается разграблением природных богатств, принадлежащих сирийскому народу. Как заявил в марте на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, наиболее тяжелая гуманитарная ситуация складывается на неподконтрольных Дамаску территориях, ответственность за которые несут фактически оккупирующие их страны. Американцы прибыли в Сирию, не получив приглашения властей.