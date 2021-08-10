Пять кандидатов зарегистрировали на выборы главы Тувы

ТАСС, 10 августа. Избирательная комиссия Тувы зарегистрировала кандидатом на выборы главы республики 19 сентября учительницу русского и тувинского языков Чойгану Седен-оол от КПРФ. Она стала пятым зарегистрированным кандидатом, сообщили во вторник ТАСС в избиркоме республики.

"Зарегистрировали Седен-оол. [Претендуют на] высшее должностное лицо - пять кандидатов", - сказал собеседник агентства.

Ранее были зарегистрированы кандидатами врио главы Тувы Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист Центра организации дорожного движения Андрей Сат от "Партии роста", и.о. заместителя председателя администрации тувинского поселка Каа-Хем Владимир Чесноков от партии "Коммунисты России" и директор Кызыльского колледжа искусств Айланмаа Кан-оол от "Зеленых".

Виктору Попову от ЛДПР и Олегу Пономаренко от Казачьей партии РФ отказано в регистрации.

Всего документы на выборы главы подавали семь человек.

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост гендиректора АО "Тываэнергосбыт".