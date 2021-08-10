Джабаров оценил предложение выплатить Украине репарации за воссоединение России с Крымом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Заявления киевских властей о выплатах Россией репараций за воссоединение с Крымом и о возвращении полуострова в состав Украины поднимаются в преддверии "Крымской платформы" и не имеют никакой перспективы. Об этом ТАСС заявил во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил в интервью журналисту Евгению Киселеву, что Россия заплатит Украине репарации за воссоединение с Крымом.

"Ни о каких репарациях и речи быть не может. Тогда мы можем попросить репарации за то, что они в свое время приобрели Малороссию, Новороссию, которые никогда не были Украиной и принадлежали Российской империи. Они были переданы Украине большевистским правительством, чтобы эта союзная республика была побольше, чтобы там появилось побольше пролетариата", - сказал Джабаров.

Он добавил, что Крым в свое время не просто вошел в состав Украины, был передан со своей землей и со своим имуществом, "которое в свое время строил Советский Союз, прежде всего, Россия".

"Я так понимаю, что все эти разговоры поднимаются в свете приближающейся "Крымской платформы". Ну а этому министерству [по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий] надо показать, что они не зря получают зарплату, нужно показать какую-то активность. Хотя я уверен, что каждый из них понимает, что это абсолютно бесперспективная работа по возвращению Крыма, потому что Крым - это субъект РФ, и никогда в жизни он не вернется в состав Украины, где он оказался по волюнтаристской ошибке Хрущева", - отметил сенатор.

Парламентарий назвал предпринимаемые Киевом попытки вернуть Крым "напрасной тратой времени и усилий" и выразил надежду, что рано или поздно украинские власти поймут это "и оставят Крым в покое".

О "Крымской платформе"

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Полноценная работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети. В украинском внешнеполитическом ведомстве ранее обещали озвучить состав участников ближе к мероприятию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что об участии во встрече заявили уже 32 государства. В Киеве рассчитывают, что по итогам будет принята совместная декларация.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.