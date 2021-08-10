Калашников: в Киеве начали понимать, что Крым никогда не вернется в состав Украины

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Высказывания вице-премьера Украины Алексея Резникова о выплате Россией репараций за воссоединение с Крымом говорят о том, что в Киеве начали осознавать окончательную потерю полуострова. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Если они готовы уже брать деньгами, значит, поняли, что этот полуостров явно никогда не вернется Украине", - сказал Калашников, заверив при этом, что "никаких репараций они не получат".

Однако, продолжил он, "даже само слово "репарации" звучит любопытно и интересно". "Они поняли, что Крым не вернется. Это говорит об их подсознательном понимании того, что Крым - территория потерянная. А все остальное от лукавого", - заключил депутат.

Ранее Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву выразил уверенность в том, что Россия якобы обязательно заплатит Украине репарации за воссоединение с Крымом. В то же время, добавил министр, процесс "возвращения полуострова" не будет быстрым.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.