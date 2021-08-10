Дмитрий Козак проведет переговоры с новым руководством Молдавии

КИШИНЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак 11 августа совершит рабочий визит в Молдавию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции республики.

"В Кишиневе он встретится с представителями руководства Молдавии для обсуждения приоритетных вопросов двусторонней молдавско-российской повестки дня", - говорится в документе.

В конце минувшей недели парламент Молдавии утвердил правительство Натальи Гаврилицы. Накануне министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску по итогам встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым сообщил, что новый кабинет намерен выстраивать конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией.