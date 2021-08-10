Избирком Чечни зарегистрировал Кадырова кандидатом на выборах главы республики

ГРОЗНЫЙ, 10 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала действующего руководителя республики Рамзана Кадырова кандидатом от "Единой России" на выборах главы региона.

Удостоверение кандидата Кадырову вручил председатель комиссии Умар Байханов.

Кадыров сообщил журналистам, что ждет высокой явки в день голосования. "Если я согласился дальше идти служить своему народу и благоустраивать нашу республику, то и народ должен показать, что мы вместе идем на эти выборы. Мы должны первый шаг сделать совместно. Если народ не придет на выборы, если не будет открытых честных выборов, я в любое время могу уйти. Мне нужна реальная поддержка народа", - сказал Кадыров.

44-летний Кадыров возглавляет Чечню более 14 лет. Ему принадлежит абсолютный рекорд по голосам, полученным на прямых выборах руководителями российских регионов с 2000 года (более 97% голосов в 2016 году).

Прямые выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначены на 19 сентября.