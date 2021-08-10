Секретарь Совбеза России встретился с новым главой Совета нацбезопасности Израиля

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с новым главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, который заступает на эту должность 15 августа. На встрече присутствовал также Меир Бен-Шаббат, покидающий пост руководителя СНБ еврейского государства.

"Стороны подтвердили намерение дальнейшего расширения российско-израильского взаимодействия, подробно обсудили вопросы продолжения сотрудничества по линии советов безопасности и спецслужб, уделив особое внимание тематике противодействия международному терроризму", - сообщила во вторник по итогам встречи пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Кроме того, "собеседники обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по урегулированию ряда региональных конфликтов", говорится в сообщении.

В ходе встречи секретарь Совбеза РФ поблагодарил Бен-Шаббата за совместное плодотворное сотрудничество по важнейшим проблемам международной и региональной повестки дня. "Поздравляя Эяля Хулату с назначением на должность руководителя Совета по национальной безопасности, Николай Патрушев выразил надежду на продолжение преемственности в российско-израильских контактах в области безопасности", - сообщили в пресс-службе.

В июне в Израиле принес присягу в качестве нового премьер-министра Нафтали Беннет, сменивший на этом посту Биньямина Нетаньяху. 1 июля Бен-Шаббат уведомил главу правительства, что уходит в отставку в конце лета. 19 июля кабмин Израиля утвердил назначение Эяля Хулаты с 15 августа на должность советника по национальной безопасности правительства и руководителя Совета по национальной безопасности.