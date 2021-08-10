{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Секретарь Совбеза России встретился с новым главой Совета нацбезопасности Израиля

Стороны обсудили расширение сотрудничества

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с новым главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, который заступает на эту должность 15 августа. На встрече присутствовал также Меир Бен-Шаббат, покидающий пост руководителя СНБ еврейского государства.

"Стороны подтвердили намерение дальнейшего расширения российско-израильского взаимодействия, подробно обсудили вопросы продолжения сотрудничества по линии советов безопасности и спецслужб, уделив особое внимание тематике противодействия международному терроризму", - сообщила во вторник по итогам встречи пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Кроме того, "собеседники обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по урегулированию ряда региональных конфликтов", говорится в сообщении.

В ходе встречи секретарь Совбеза РФ поблагодарил Бен-Шаббата за совместное плодотворное сотрудничество по важнейшим проблемам международной и региональной повестки дня. "Поздравляя Эяля Хулату с назначением на должность руководителя Совета по национальной безопасности, Николай Патрушев выразил надежду на продолжение преемственности в российско-израильских контактах в области безопасности", - сообщили в пресс-службе.

В июне в Израиле принес присягу в качестве нового премьер-министра Нафтали Беннет, сменивший на этом посту Биньямина Нетаньяху. 1 июля Бен-Шаббат уведомил главу правительства, что уходит в отставку в конце лета. 19 июля кабмин Израиля утвердил назначение Эяля Хулаты с 15 августа на должность советника по национальной безопасности правительства и руководителя Совета по национальной безопасности.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияИзраиль
Единый день голосования
Избирком Чечни зарегистрировал Кадырова кандидатом на выборах главы республики
Удостоверение кандидата Рамзану Кадырову вручил председатель комиссии Умар Байханов
Читать полностью