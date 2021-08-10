Глава Мурманска Андрей Сысоев объявил об уходе в отставку

МУРМАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Глава Мурманска Андрей Сысоев объявил, что намерен покинуть пост руководителя областного центра.

"В течение девяти лет я руководил администрацией города-героя Мурманска. В 2019 году меня единогласно избрали главой муниципального образования. <...> Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов", - сказал Сысоев журналистам во вторник на брифинге в городской администрации, добавив, что, покинув пост главы Мурманска, он намерен остаться депутатом городского совета.

Сложить полномочия Сысоев планирует на внеочередном заседании совета депутатов Мурманска, которое состоится 23 августа.

В мае 2021 года в региональных СМИ появилась информация, что бывшая супруга действующего главы Мурманска Андрея Сысоева владеет недвижимостью, счетами в банках и бизнесом в Латвии, которая входит в НАТО. Все зарубежные активы оформлялись супругой Сысоева, когда они еще состояли в отношениях.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил антикоррупционному управлению региона оперативно провести проверки всех глав муниципалитетов на наличие бизнеса, недвижимости или вида на жительство за границей у них или их супругов из-за из-за ситуации с Андреем Сысоевым, а также поручил правоохранительным органам представить предложения по мерам ответственности для главы Мурманска и проанализировать возможность его нахождения на занимаемой должности.

Мурманск - крупнейший в мире город, расположенный за Полярным кругом. Он находится на восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, которое выходит в Северный Ледовитый океан. Мурманск - один из крупнейших портов России, который может функционировать круглый год благодаря теплому течению Гольфстрим. Мурманск является стратегическим городом с пунктом базирования атомного флота. Рядом с Мурманском расположена главная база Северного флота.