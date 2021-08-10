Косачев призвал вице-премьера Украины не влезать "во взрослые игры с оружием"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает призыв украинского вице-премьера Алексея Резникова к США развернуть на территории Украины американские средства противовоздушной обороны (ПВО) опасной провокацией и советует политику продолжать заниматься не влияющей ни на что "пропагандой про реинтеграцию оккупированных территорий".

"Лучше бы господину министру [по реинтеграции неподконтрольных территорий] не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про реинтеграцию оккупированных территорий. Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению", - сказал Косачев ТАСС во вторник.

Сенатор отметил, что высказывания Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций. "Призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, что якобы позволяет украинское законодательство, министр хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки. Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.

По его словам, единственный способ снизить градус напряженности - не размещать новое оружие третьих сил у берегов российского Крыма, а умерить военную активность. "Впрочем, именно снижение напряженности как раз и не отвечает интересам ни министра без повестки, ни украинского руководства в целом, которым нужно максимально повысить ставки перед стартом своего нового детища - так называемой Крымской платформы, очередной попытки реанимировать внимание к этой теме", - заявил сенатор.

Ранее вице-премьер - министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. На встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты вице-премьер отметил, что Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму. Резников также призвал усилить санкции против компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток - 2", и не допустить его запуска.