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В МИД РФ отказались комментировать призыв Киева разместить ПВО США на Украине

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в министерстве не восприняли этот призыв серьезно
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. МИД РФ не стал комментировать призыв Киева разместить на территории Украины американские средства противоракетной обороны (ПВО), восприняв его как несерьезный.

"В традиции МИД комментировать серьезные вещи", - сказал во вторник ТАСС замглавы российского дипведомства Александр Грушко.

Ранее во вторник вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников на встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в рамках рабочего визита в США призвал "расширить пакет в сфере безопасности для Украины", в первую очередь за счет развертывания сил ПВО путем размещения американских подразделений.

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