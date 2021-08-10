В МИД РФ отказались комментировать призыв Киева разместить ПВО США на Украине

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. МИД РФ не стал комментировать призыв Киева разместить на территории Украины американские средства противоракетной обороны (ПВО), восприняв его как несерьезный.

"В традиции МИД комментировать серьезные вещи", - сказал во вторник ТАСС замглавы российского дипведомства Александр Грушко.

Ранее во вторник вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников на встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в рамках рабочего визита в США призвал "расширить пакет в сфере безопасности для Украины", в первую очередь за счет развертывания сил ПВО путем размещения американских подразделений.