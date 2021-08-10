Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев заявил, что может стать депутатом в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев не исключил возможности перехода в политику и избрания в депутаты думы Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом он сообщил журналистам в Нижневартовске, куда вернулся после победы на Олимпийских играх.

На Олимпийских играх в Токио Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг и завоевал золотую медаль.

"Я стараюсь развиваться всесторонне, не знаю, сколько пробуду еще в боксе. Все будет зависеть от моего состояния здоровья. Думаю, я готов [стать депутатом], если надо будет, если я буду нужен своему городу. Ждем предложений", - сказал 23-летний Батыргазиев.

Он добавил, что намерен трудиться во благо народа, если станет депутатом. Также он сообщил, что в ближайшее время собирается полететь к родителям и увидеться с ними.

"Очень много планов по поводу профессионального бокса. Ранее я провел три поединка, мне кажется, это мое. Сейчас можно совмещать, убрали ограничения, смело заявляю, что пойду на следующую Олимпиаду", - добавил он.

Батыргазиев является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.