Слуцкий назвал грубой провокацией заявления вице-премьера Украины о размещении ПВО США

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Заявления вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова о размещении на украинской территории американских средств противовоздушной обороны (ПВО) - это грубая провокация, развертывание таких сил не останется без ответа со стороны РФ. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Само по себе заявление Резникова - грубая провокация. Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределам", - написал Слуцкий.

Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса противоракетной обороны Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. "Появление их [таких комплексов ПВО] в непосредственной близости от российских границ, не сомневаюсь, повлечет за собой реакцию Москвы. Тем самым напряженность только возрастет", - убежден глава комитета.

"Очень жаль, что законы Украины позволяют лишать страну остатков ее суверенитета, а ее граждан - возможности жить в безопасности. Всем этим украинские политики готовы пожертвовать ради продолжения своего участия в проекте "анти-Россия", - добавил Слуцкий.

Алексей Резников во время встречи в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом заявил о необходимости "расширить пакет в сфере безопасности для Украины", причем "в первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений". По словам Резникова, Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму.