ЦИК Удмуртии зарегистрировал 20 кандидатов на выборы депутатов Госдумы

ИЖЕВСК, 10 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Удмуртии зарегистрировала 20 кандидатов от политических партий на выборы депутатов Госдумы по двум одномандатным округам в республике. Об этом во вторник сообщил ТАСС секретарь ЦИК региона Олег Пырегов.

"По 33 округу зарегистрировано девять кандидатов, по 34 округу - 11, все они выдвинуты политическими партиями. Был один кандидат самовыдвиженец по 34 округу, но в связи с тем, что он не предоставил в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку, сегодня на заседании ему было отказано в регистрации", - сказал он.

Пырегов отметил, что самовыдвиженца уведомили о сегодняшнем заседании, но он не принял в нем участие.

Согласно данным ЦИК, по Удмуртскому одномандатному округу №33 зарегистрированы Павел Берлинский от партии "Новые люди", Алексей Глухов от "Родины", Андрей Исаев от "Единой России", Людмила Корепанова от Партии пенсионеров, Алексей Кузнецов от ЛДПР, Георгий Лещев от партии "Зеленая альтернатива", Александр Сыров от КПРФ, Валерий Ходырев от "Коммунистов России" и представитель "Справедливой России - за правду" Фарид Юнусов.

По Ижевскому одномандатному округу №34 - Роза Ахмедшина от партии "Зеленая альтернатива", Павел Белинов от "Родины", Владимир Бодров от КПРФ, Ия Боронина от партии "Яблоко", Олег Гарин от "Единой России", Сергей Зайчиков от "Гражданской платформы", Аскольд Запашный от "Справедливой России - за правду", Юрий Мишкин от "Коммунистов России", Александр Тугулев от Партии пенсионеров, Сергей Чудаев от партии "Новые люди" и Тимур Ягафаров от ЛДПР.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.