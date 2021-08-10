Избирком в Петербурге отказал Татьяне Булановой в регистрации на выборах в заксобрание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) номер 17 Санкт-Петербурга отказала в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой на выборах в законодательное собрание по одномандатному округу номер 7. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Родина", от которой выдвинута артистка.

"Территориальная избирательная комиссия номер 17 огласила решение об отказе в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой на выборах в заксобрание по округу номер 7", - сказали в пресс-службе.

В региональном отделении партии отказ в регистрации Булановой назвали неправомерным. "Решение ТИКа будет обжаловано", - добавила собеседница агентства.

"Перед подачей собранных подписных листов все подписи проверялись несколькими независимыми экспертизами, указанных нарушений в подписных листах не было обнаружено. Ксерокопии всех сданных в ТИК документов хранятся в региональном отделении партии", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что после открытого обращения Булановой в Петербурге начала работу чрезвычайная комиссия Центризбиркома, которую направила Элла Памфилова. В обращении Буланова отмечала, что ей и ее коллегам по партии "ставят палки в колеса" при размещении наружной агитации.

27 июля сообщалось, что Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Родина" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Буланова наряду с лидером партии Алексеем Журавлевым и Героем России Андреем Богатовым возглавляют общефедеральную часть избирательного списка кандидатов "Родины".

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.