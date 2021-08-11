{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Признавшегося в убийстве депутата Заксобрания Камчатки исключили из "Единой России"

Игорь Редькин 10 августа признался в убийстве мужчины по неосторожности. Ранее он написал заявление о приостановлении членства в партии и отказался от участия в выборах депутатов Заксобрания края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который 10 августа признался в убийстве местного жителя по неосторожности, исключен из списков партии "Единая Россия", сообщается на сайте регионального отделения политического объединения.

"2 августа в поселке Озерная Усть-Большерецкого района от пулевого ранения погиб 30-летний местный житель. Вчера в следственные органы обратился депутат законодательного собрания Игорь Редькин, признавший свою вину в гибели человека из-за неосторожного обращения с оружием. Кроме того, он написал заявление о приостановлении членства в партии и отказе от участия в выборах депутатов законодательного собрания края. Президиум регионального политического совета партии принял решение о его исключении", - говорится в сообщении.

Игорь Редькин уже более 20 лет занимается бизнесом на Камчатке, он совладелец нескольких крупных предприятий края. Одна из компаний депутата строит пятизвездочный отель в центре Петропавловска-Камчатского. Является богатейшим политиком России - официально задекларированный доход депутата за последние три года составил около 1,5 млрд рублей. С 2007 года являлся депутатом Заксобрания Камчатки от партии "Единая Россия".

Теги
РоссияКамчатский край
Захарова: на Западе нет "либерального флера", когда они подавляют протесты у себя дома
Официальный представитель МИД РФ сравнила высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы касательно действий правоохранителей во время акций протеста в России и в прибалтийской республике
Захарова: на Западе нет "либерального флера", когда они подавляют протесты у себя дома
Читать полностью