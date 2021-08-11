Признавшегося в убийстве депутата Заксобрания Камчатки исключили из "Единой России"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который 10 августа признался в убийстве местного жителя по неосторожности, исключен из списков партии "Единая Россия", сообщается на сайте регионального отделения политического объединения.

"2 августа в поселке Озерная Усть-Большерецкого района от пулевого ранения погиб 30-летний местный житель. Вчера в следственные органы обратился депутат законодательного собрания Игорь Редькин, признавший свою вину в гибели человека из-за неосторожного обращения с оружием. Кроме того, он написал заявление о приостановлении членства в партии и отказе от участия в выборах депутатов законодательного собрания края. Президиум регионального политического совета партии принял решение о его исключении", - говорится в сообщении.

Игорь Редькин уже более 20 лет занимается бизнесом на Камчатке, он совладелец нескольких крупных предприятий края. Одна из компаний депутата строит пятизвездочный отель в центре Петропавловска-Камчатского. Является богатейшим политиком России - официально задекларированный доход депутата за последние три года составил около 1,5 млрд рублей. С 2007 года являлся депутатом Заксобрания Камчатки от партии "Единая Россия".