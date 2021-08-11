Комиссия СФ планирует в августе провести встречу с дипломатами стран ОБСЕ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сенаторы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ планируют в августе провести встречу с послами стран ОБСЕ, на которой в том числе предупредят дипломатов о недопустимости внешнего вмешательства в российские выборы. Об этом сообщил в среду глава комиссии Андрей Климов.

"Я надеюсь, за месяц до начала голосования мы постараемся такого рода встречу [с дипломатами из стран ОБСЕ] провести. Встречу мы хотим провести на площадке МИД. Мы в таком случае позовем на встречу все дипломатические представительства. Приглашать, я полагаю, будут послов", - сказал сенатор на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы расскажем о своих подходах к вопросам обеспечения электорального суверенитета России, мы дадим дополнительную информацию по поводу наших законодательных новаций, и мы, естественно, еще раз предупредим иностранных дипломатов о том, что никакое внешнее вмешательство в выборы недопустимо", - добавил он.

Климов отметил, что для этой встречи никаких преград нет. Он напомнил, что Россия является членом ОБСЕ и активно работает в различных структурах этой организации. "Там [в ОБСЕ] есть странные структуры, где количество сотрудников из стран НАТО доминирует, по вполне понятным причинам они принимают такие решения [об отказе наблюдать за выборами в РФ]. <...> Но мы были, остаемся [членом ОБСЕ], пользуемся в полном объеме возможностями, которые предоставляет нам работа в ОБСЕ", - сказал он.

"Если кто-то не приходит в качестве наблюдателей на наши выборы - это дело добровольное", - заключил сенатор.

О решении ОБСЕ и выборах

4 августа было распространено заявление руководителей БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ о решении не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму "из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами". По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.