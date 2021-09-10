Кто ведет партии на выборы в Госдуму РФ. Краткие биографии кандидатов

"Единая Россия" Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Описание Министр обороны РФ Сергей Шойгу © Сергей Карпухин/ТАСС

Родился 21 мая 1955 года (66 лет) в Туве. Выпускник Красноярского политехнического института, инженер-строитель (1977). Кандидат экономических наук (1996). До 1988 года работал в строительных трестах Красноярского края и Тувинской АССР. Затем перешел на партийную работу, был вторым секретарем Абаканского горкома КПСС, инспектором Красноярского крайкома партии. В 1990–1991 годах руководил Госкомитетом РСФСР по архитектуре и строительству. В 1991 году возглавил Российский корпус спасателей, в 1991–1994 годах — глава Госкомитета РФ по чрезвычайным ситуациям. В 1994–2012 годах был главой МЧС России. Одновременно в 2000 году являлся заместителем председателя правительства РФ Владимира Путина. Параллельно вел активную политическую деятельность. В 1999 году стал лидером избирательного блока "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь"), в 2000 году — движения, затем партии "Единство". После образования в декабре 2001 года партии "Единство и Отечество" — Единая Россия" (с 2003 года — "Единая Россия") стал сопредседателем ее высшего совета. Ныне входит в бюро высшего совета "Единой России". Трижды участвовал в выборах в Госдуму РФ (каждый раз отказывался от депутатского мандата после избрания). С мая по ноябрь 2012 года — губернатор Московской области. С ноября 2012 года — министр обороны РФ. Постоянный член Совета безопасности РФ (с 2012 года). Президент Русского географического общества. Генерал армии (2003). Герой РФ (1999). КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы

Описание Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов © Антон Новодережкин/ТАСС

Родился 26 июня 1944 года (77 лет), уроженец Орловской области. Окончил физико-математический факультет Орловского государственного педагогического института (1969), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1980). Доктор философских наук (1995). После окончания института работал преподавателем, находился на комсомольской и партийной работе в Орловской области. В 1983 году перешел в отдел агитации и пропаганды (идеологический отдел) ЦК КПСС. Был одним из инициаторов создания, секретарем ЦК Коммунистической партии (КП) РСФСР. После запрета компартий в 1991 году стал одним из лидеров Фронта национального спасения. В 1993 году был избран председателем ЦК КПРФ, учрежденной как преемник коммунистических партий СССР и РСФСР. В 1996–2004 годах возглавлял координационный совет Народно-патриотического союза России. Депутат Госдумы РФ всех семи созывов (с 1993 года), бессменный лидер фракции КПРФ. Участвовал также в четырех кампаниях по выборам президента РФ (1996, 2000, 2008, 2012), по их итогам всегда занимал второе место. Член Государственного совета РФ. ЛДПР Владимир Жириновский, председатель ЛДПР, депутат Госдумы

Описание Председатель ЛДПР Владимир Жириновский © Михаил Метцель/ТАСС

Родился 25 апреля 1946 года (75 лет) в Казахстане. Выпускник Института восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (1970) и юридического факультета МГУ (1977). Доктор философских наук (1998). В 1972–1990 годах работал в Советском комитете защиты мира, в иностранной юридической коллегии Минюста СССР, в издательстве "Мир". Основатель (1990) и бессменный председатель Либерально-демократической партии. Депутат Госдумы РФ всех семи созывов (с 1993 года), вице-спикер Госдумы (2000–2011), лидер фракции ЛДПР (1993–1999, с 2011 года). Входит в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний в РФ (1991, 1996, 2000, 2008, 2012, 2018). Член Государственного совета РФ. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Заслуженный юрист РФ (2000). "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, председатель партии, депутат Госдумы

Описание Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов © Антон Новодережкин/ТАСС

Родился 14 февраля 1953 года (68 лет) в городе Пушкине (ныне в Санкт-Петербурге). Окончил Ленинградский горный институт (1980), Санкт-Петербургский государственный технический университет (1992), Санкт-Петербургский госуниверситет (1998, 2004). После окончания института несколько лет работал по специальности в научно-производственном объединении "Рудгеофизика". Одновременно в 1990-е годы начал заниматься бизнесом, в частности возглавлял Русскую торговую палату, был исполнительным директором стройкорпорации "Возрождение Санкт-Петербурга" и др. В 1994 году избран депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. В 2001–2011 годах — сенатор, председатель Совета Федерации РФ. Параллельно вел политическую деятельность. В 2003 году возглавил Российскую партию жизни, которая спустя три года вошла в состав партии "Справедливая Россия" (СР). В 2006–2011 и 2013–2021 годах был председателем "Справедливой России", а в 2011–2013 годах — лидером партии и главой ее палаты депутатов. С февраля 2021 года занимает пост председателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (создана путем объединения СР, "За правду" и "Патриоты России"). Депутат Госдумы РФ с 2011 года, лидер фракции "Справедливой России". Дважды участвовал в президентских выборах (2004, 2012), всегда занимал последнее место. Член Государственного совета РФ. "Зеленая альтернатива" Виктория Дайнеко, певица

Описание Виктория Дайнеко © Александра Мудрац/ТАСС

Родилась 12 мая 1987 года (34 года) в Казахстане, детство провела в Якутии. Училась на факультете иностранных языков Московского авиационного института. Участница и победительница телевизионных проектов Первого канала "Фабрика звезд — 5" (2004) и "Фабрика звезд. Возвращение" (2011). Лауреат премии "Золотой граммофон" (2006, 2007, 2008, 2001, 2016), фестиваля "Песня года" (2007, 2008, 2011) и др. Выпустила пять музыкальных альбомов, участвовала в озвучивании мультипликационных фильмов. Удостоена благодарности президента РФ (2016). Имеет почетное звание "Заслуженный артист Карачаево-Черкесии" (2015). "Родина" Алексей Журавлев, председатель партии, депутат Госдумы

Описание Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев © Александр Щербак/ТАСС

Родился 30 июня 1962 года (59 лет), уроженец Воронежа. Выпускник Воронежского политехнического института (1984). Работал в конструкторском бюро химавтоматики, находился на комсомольской работе. В 1996 году возглавил общественную организацию "Русская община", которая затем вошла в движение "Конгресс русских общин" (КРО) Дмитрия Рогозина. Был первым заместителем председателя КРО. В 2001 году перешел на работу в Воронежскую обладминистрацию. После учреждения в 2004 году партии "Родина", к которой присоединился КРО, стал сотрудником аппарата партийной фракции в Госдуме РФ. Спустя два года партия вошла в "Справедливую Россию" и была ликвидирована. Одновременно было создано общественное движение (впоследствии — организация) "Родина — КРО". Алексей Журавлев стал ее членом, а в 2011 году возглавил организацию. В 2012 году стал председателем восстановленной партии "Родина". Депутат Госдумы РФ с 2011 года (в 2011–2016 годах — от "Единой России", с 2016 года — от "Родины", независимый депутат). Член центрального штаба ОНФ. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков, председатель центрального совета партии

Описание Председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков © Сергей Карпухин/ТАСС

Родился 6 ноября 1954 года (66 лет) в Харькове, Украина. Окончил Московский авиационный технологический институт (1977). Кандидат юридических наук (2003). Работал в Советском комитете защиты мира, в Федерации фондовых бирж России, Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ и др. В 2001 году перешел на работу в Администрацию президента РФ. После ухода с госслужбы в 2004 году занимался предпринимательской деятельностью, был заместителем управляющего ТПП. В 2005 году возглавил исполком Российской партии пенсионеров. После ее вхождения в 2006 году в состав "Справедливой России" стал председателем партийной контрольно-ревизионной комиссии, главой отделения СР в Пензенской области. В 2012 году был избран председателем центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). В 2016 году в связи с расколом в РППС на Владимира Буракова были возложены полномочия ее руководителя. В 2017 году РППС была переименована в Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость. Владимир Бураков, согласно уставу, возглавил партию как председатель ее центрального совета. Участвовал в выборах депутатов Госдумы РФ в 2007 и 2011 годах от "Справедливой России", однако депутатский мандат не получил. В 2016 году баллотировался в Госдуму по списку РППС, но партия в парламент не прошла. "Коммунисты России" Максим Сурайкин, председатель ЦК партии

Описание Председатель ЦК партии "Коммунисты России" © Антон Новодережкин/ТАСС

Родился 8 августа 1978 года (43 года) в Москве. Окончил Московский государственный университет путей сообщения (2000). Кандидат исторических наук (2002). В 18 лет вступил в КПРФ. Входил в состав Московского горкома партии. В 1998 году стал одним из инициаторов создания молодежного крыла КПРФ — Союза коммунистической молодежи РФ (СКМ). С 2004 года был первым секретарем ЦК СКМ. Совмещал политическую деятельность с работой на кафедре менеджмента Московского госуниверситета путей сообщения. В 2001 году основал компанию по ремонту компьютерной техники. В 2004 году вышел из КПРФ из-за несогласия с политикой партийного руководства. В 2009 году возглавил общественную организацию "Коммунисты России", созданную как альтернатива КПРФ. В 2012 году организация была преобразована в политическую партию, Максим Сурайкин занял пост председателя ее центрального комитета. В 2016 году возглавлял федеральный список коммунистов на выборах депутатов Госдумы РФ, однако партия в парламент не прошла (2,27%). В 2018 году был выдвинут "Коммунистами России" на пост президента РФ, по итогам выборов занял седьмое место из восьми. Российская партия свободы и справедливости Максим Шевченко, лидер партии, журналист

Описание Лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко © Михаил Терещенко/ТАСС

Родился 22 февраля 1966 года (55 лет) в Москве. Выпускник Московского авиационного института им. Серго Орджоникидзе (1990). Журналист, телеведущий. Работал в "Независимой газете", вел авторское общественно-политическое ток-шоу "Судите сами" на Первом канале, информационно-аналитическую программу "Точка" на НТВ, авторскую программу "Один" на радиостанции "Эхо Москвы" и др. Учредитель и директор Фонда независимых информационных исследований. Постоянный член Изборского клуба. Был членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (2012–2018). В 2018 году стал доверенным лицом Павла Грудинина, кандидата от КПРФ на выборах президента РФ. С 2018 года — депутат Заксобрания Владимирской области, руководитель фракции КПРФ. Член правления Левого фронта. С 2021 года — лидер Российской партии свободы и справедливости. "Яблоко" Николай Рыбаков, председатель партии, эколог

Описание Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков © Сергей Фадеичев/ТАСС

Родился 24 декабря 1978 года (42 года) в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский госуниверситет путей сообщения (2000). Председатель молодежного союза "Яблоко" (Санкт-Петербург, 1999–2000), член партии. Работал в Фонде экономических и политических исследований "ЭПИЦентр Санкт-Петербург". Избирался депутатом муниципальных советов "Светлановское", "Гражданка", в 2006–2008 годах — глава администрации МО "Гражданка". В 2008–2015 годах занимал пост исполнительного директора Экологического правозащитного центра "Беллона". Председатель оргкомитета ежегодной Всероссийской конференции экологических активистов. В 2009 году был избран заместителем председателя Санкт-Петербургского отделения партии "Яблоко". Был помощником Григория Явлинского, возглавлял его предвыборный штаб на президентских выборах в 2012 и 2017 годах. В 2015 году занял пост заместителя председателя партии "Яблоко", а в 2019 году был избран ее председателем. Трижды участвовал в выборах в Госдуму РФ от "Яблока" (2007, 2011, 2016), но избран не был. "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов, председатель федерального политкомитета партии

Описание Председатель федерального политкомитета партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов © Антон Новодережкин/ТАСС

Родился 23 декабря 1963 года (57 лет), уроженец Сахалинской области. Выпускник Киевского государственного института физической культуры (1986). Кандидат экономических наук (1999). В 1990-х годах возглавлял Центр экспертизы Минимущества России по Северо-Западному округу, ГУП "Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации" Минтранса РФ. В 2003–2011 годах — депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2012 году вошел в состав руководства партии "Гражданская платформа", в 2014 году был избран председателем ее федерального политкомитета. С 2016 года — депутат Государственной думы РФ. Баллотировался в нижнюю палату от "Гражданской платформы", в Госдуме стал одним из двух независимых депутатов (вне фракций). "Новые люди" Алексей Нечаев, президент ОАО "Фаберлик"

Описание Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев © Антон Новодережкин/ТАСС

Родился 30 августа 1966 года (55 лет) в Москве. Выпускник юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1988). В 1997 году основал компанию по производству и торговле косметикой "Русская линия", с 2001 года — компания "Фаберлик" (Faberlic). В 2009 году стал соучредителем общественной экологической организации "Зеленое движение России "ЭКА", которая занималась реализацией программы по высадке деревьев в пострадавших от лесных пожаров и экологически неблагополучных регионах. В 2012 году основал благотворительный фонд "Капитаны" для реализации образовательных инициатив. При поддержке фонда на базе Института управления и социально-экономического планирования РЭУ им. Г.В. Плеханова был учрежден факультет бизнеса "Капитаны". В 2020 году основал и возглавил партию "Новые люди". Член центрального штаба ОНФ. Российская экологическая партия "Зеленые" Андрей Нагибин, председатель партии

Описание Председатель партии "Зеленые" Андрей Нагибин © Пресс-служба партии "Зеленые"

Родился 7 июля 1965 года (56 лет) в Мурманской области. Окончил Сахалинское мореходное училище (1987), Дальневосточную академию госслужбы (2000), Сахалинский государственный университет (2003). Два года работал на судах Сахалинского морского пароходства, находился на комсомольской работе. В 1990-х годах занимался коммерческой деятельностью. В дальнейшем был советником главного федерального инспектора по Сахалинской области, работал в страховых компаниях "Нефтеполис" и "Гефест", в телекомпании "Смарт медиа". В 2004 году создал и возглавил экологическую организацию "Зеленый патруль". С 2006 года был заместителем председателя партии "Зеленые". После ее ликвидации путем присоединения в 2008 году к "Справедливой России" (СР) стал советником председателя партии, избирался депутатом Сахалинской областной думы от СР. В мае 2021 года возглавил Российскую экологическую партию "Зеленые" (восстановлена в 2012 году). Партия роста Ирина Миронова, режиссер