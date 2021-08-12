Партии — участницы выборов в Госдуму РФ. Что мы о них знаем

Старейшая из российских партий. Была основана 31 марта 1990 года как Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС), 12 апреля 1991 года зарегистрирована Минюстом СССР. Стала второй официально зарегистрированной партией в Советском Союзе после КПСС. В апреле 1992 года переименована в общероссийскую общественно-политическую организацию "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР). 13 декабря 2001 года реорганизована в одноименную политическую партию. С декабря 2012 года носит название Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.

С момента основания партии ее председателем является Владимир Жириновский.

ЛДПР придерживается центристских взглядов, активно пропагандирует патриотические идеи, отрицает коммунистическую идеологию, называет себя оппозицией действующей власти. Выступает за "восстановление статуса России как великой державы", переход от федеративного устройства к унитарному, президентскую республику с однопалатным парламентом, предлагает расширить функции местного самоуправления, усилить роль государства в управлении экономикой, вернуть в Россию "все незаконно вывезенные капиталы". Заявляет о необходимости защиты русских и русского языка, ужесточения миграционной политики.

Парламентская партия, участвовала в выборах депутатов Государственной думы РФ всех созывов (в 1999 году как "Блок Жириновского").

В региональных заксобраниях в настоящее время работают 318 депутатов от партии.

Отделения ЛДПР открыты во всех 85 субъектах РФ.

Партия не имеет членских и вступительных взносов. Согласно финансовому отчету, представленному в ЦИК, в 2020 году на ее счета поступило 1 млрд 201 млн 259 тыс. руб. в виде денежных средств. Из них 1 млрд 51 млн 394 тыс. руб. (87,52%) было направлено из федерального бюджета в рамках программы госфинансирования политических партий.