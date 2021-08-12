Партии — участницы выборов в Госдуму РФ. Что мы о них знаем

ЦИК зарегистрировал списки 14 политических партий. Еще одна партия — Российский общенародный союз — получила отказ в регистрации из-за недостаточного количества собранных подписей (93,9 тыс. вместо необходимого минимума 200 тыс.).
Все 14 партий допущены к выборам без сбора подписей избирателей, поскольку представлены в Госдуме или региональных парламентах. Из них 11 принимали участие в думских выборах 2016 года, установленный законом пятипроцентный барьер преодолели четыре ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия").
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
Старейшая из российских партий. Была основана 31 марта 1990 года как Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС), 12 апреля 1991 года зарегистрирована Минюстом СССР. Стала второй официально зарегистрированной партией в Советском Союзе после КПСС. В апреле 1992 года переименована в общероссийскую общественно-политическую организацию "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР). 13 декабря 2001 года реорганизована в одноименную политическую партию. С декабря 2012 года носит название Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.
С момента основания партии ее председателем является Владимир Жириновский.
ЛДПР придерживается центристских взглядов, активно пропагандирует патриотические идеи, отрицает коммунистическую идеологию, называет себя оппозицией действующей власти. Выступает за "восстановление статуса России как великой державы", переход от федеративного устройства к унитарному, президентскую республику с однопалатным парламентом, предлагает расширить функции местного самоуправления, усилить роль государства в управлении экономикой, вернуть в Россию "все незаконно вывезенные капиталы". Заявляет о необходимости защиты русских и русского языка, ужесточения миграционной политики.
Парламентская партия, участвовала в выборах депутатов Государственной думы РФ всех созывов (в 1999 году как "Блок Жириновского").
- В региональных заксобраниях в настоящее время работают 318 депутатов от партии.
- Отделения ЛДПР открыты во всех 85 субъектах РФ.
Партия не имеет членских и вступительных взносов. Согласно финансовому отчету, представленному в ЦИК, в 2020 году на ее счета поступило 1 млрд 201 млн 259 тыс. руб. в виде денежных средств. Из них 1 млрд 51 млн 394 тыс. руб. (87,52%) было направлено из федерального бюджета в рамках программы госфинансирования политических партий.
Политическая партия "Коммунистическая партия "Коммунисты России"
Образована 23 мая 2009 года как общероссийская общественная организация "Коммунисты России", созданная в качестве альтернативы КПРФ. С 22 апреля 2012 года — Коммунистическая партия "Коммунисты России".
Председатель центрального комитета — Максим Сурайкин (партийный псевдоним — товарищ Максим).
Партия считает себя правопреемником КПСС. Своим "идейно-теоретическим базисом" называет труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина и главной задачей считает "пропаганду и дальнейшее развитие их теоретического наследия". Выступает за возврат России "на путь социалистического развития, основанного на ленинских и сталинских принципах", установление власти народа — Советов депутатов трудящихся, отмену "эксплуатации человека человеком", воссоздание общества социальной справедливости и построение коммунизма "как будущего всего человечества".
- В настоящее время в региональных заксобраниях партия представлена семью депутатами.
- По данным ЦИК, региональные отделения "Коммунистов России" действуют в 75 субъектах РФ.
Партия не получает финансирования из федерального бюджета. В 2020 году на ее счета поступило 34 млн 709 тыс. руб., основной статьей доходов стали заемные средства (69,84%).
Всероссийская политическая партия "Единая Россия"
Образована 1 декабря 2001 года как Всероссийская партия "Единство и Отечество — Единая Россия" в результате объединения партии "Единство" и движения "Отечество — Вся Россия". Современное название носит с 24 декабря 2003 года.
Председатель партии — Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент и глава правительства РФ.
"Единая Россия" — парламентская партия. Является крупнейшей в РФ, обладает конституционным большинством в Госдуме РФ.
Заявляет о себе как о "партии народного большинства — граждан страны, поддерживающих президента Российской Федерации и его стратегический курс". Идеология основана на принципах центризма и консерватизма. Партия выступает за укрепление суверенитета России, повышение ее обороноспособности, патриотическое воспитание молодежи, развитие конкурентоспособной экономики, наращивание инвестиций и инноваций, развитие демократии и институтов гражданского общества и др.
Партия четыре раза принимала участие в парламентских выборах, всегда занимала первое место. Представители фракции "Единой России" возглавляют нижнюю палату с 2003 года. В Госдуме VII созыва получила 344 мандата — абсолютный рекорд за всю историю нижней палаты парламента.
- В региональных заксобраниях в настоящее время работают 2 тыс. 772 депутата от партии.
- Отделения "Единой России" открыты во всех 85 субъектах РФ.
В 2020 году на счета "Единой России" поступило в виде денежных средств 9 млрд 637 млн 469 тыс. руб., из них 4 млрд 336 млн 230 тыс. (44,99%) — из федерального бюджета. 49,97% составили пожертвования от юридических лиц.
Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"
Образована 28 октября 2006 года как "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" путем объединения Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров и "Родины". С 25 июня 2009 года — "Справедливая Россия". 22 февраля 2021 года в результате объединения с "Патриотами России" и партией "За правду" получила название "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (краткое наименование — "Справедливая Россия — За правду", СРЗП).
Председатель партии — Сергей Миронов, сопредседатели — Захар Прилепин и Геннадий Семигин.
Партийная программа строится "на базовых ценностях современного социалистического мировоззрения — справедливости, свободе и солидарности". СРЗП выступает, в частности, за подчинение государственной стратегии экономического развития социальным приоритетам, оптимальное соотношение всех форм собственности, обеспечение государственного и общественного контроля над естественными монополиями и государственными корпорациями, передачу части полномочий от властных структур общественным объединениям и др.
Парламентская партия. Участвует в выборах в Госдуму с 2007 года.
- По данным ЦИК, в региональных заксобраниях работают 206 депутатов от партии.
- Региональные отделения действуют во всех 85 субъектах РФ.
В 2020 году партия получила 654 млн 671 тыс. руб., большинство средств — 76,04% (497 млн 808 тыс.) — было выделено из федерального бюджета. Еще 23,14% составили пожертвования от юридических и физических лиц. Членских и вступительных взносов СРЗП не имеет.
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
Образована на съезде 13–14 февраля 1993 года как преемник компартий СССР и РСФСР.
Председатель центрального комитета — Геннадий Зюганов. Возглавляет КПРФ с момента образования.
Идеология партии базируется на марксистско-ленинском учении. Главной задачей КПРФ провозглашено построение в России "обновленного социализма". КПРФ выступает за создание "общества социальной справедливости на принципах коллективизма, свободы, равенства", "подлинное народовластие в форме Советов", "власть трудящихся, народно-патриотических сил". Среди заявленных целей: национализация природных богатств и стратегических отраслей экономики, развитие наукоемкого производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, введение государственного контроля над ценами на товары первой необходимости, бесплатное среднее и высшее образование, общедоступное здравоохранение и др.
Парламентская партия. Наряду с ЛДПР представлена в Госдуме с 1993 года, участвовала во всех семи думских кампаниях.
- В региональных заксобраниях, по данным ЦИК, работают 457 депутатов от партии.
- Отделения КПРФ открыты во всех 85 субъектах РФ.
Согласно финансовому отчету, в 2020 году партия получила 1 млрд 299 млн 409 тыс. руб., из них из федерального бюджета — 1 млрд 67 млн руб., или 82,11%.
Политическая партия "Гражданская платформа"
Образована 7 июля 2012 года по инициативе предпринимателя Михаила Прохорова как "компактная профессиональная партия". Весной 2015 года из-за внутреннего конфликта в партии произошел раскол. Прохоров со своими сторонниками покинул ряды "Гражданской платформы", после чего был сформирован новый состав органов партийного управления.
Председатель федерального политического комитета — Рифат Шайхутдинов.
"Гражданская платформа" — правая партия, придерживается либерально-консервативных взглядов. Выступает за создание современного правового социального государства, развитие гражданского общества, укрепление демократических институтов, формирование эффективной социально ориентированной рыночной экономики, неприкосновенность частной собственности и др. Среди ее задач — формирование конкурентной политической системы, индустриализация, свобода предпринимательства, ограничение "олигархического капитала" и госконтроль естественных монополий, отстаивание национальных интересов и др.
- В региональных заксобраниях в настоящее время работают пять депутатов от партии.
- Региональные отделения "Гражданской платформы" действуют в 69 субъектах РФ.
"Гражданская платформа" не получает финансирования из федерального бюджета, вступительных и членских взносов не имеет. В 2020 году на ее счета поступило 13 млн 995 тыс. руб. в виде денежных средств. Практически все они (88,57%) были получены за счет пожертвований физических лиц.
Российская партия свободы и справедливости
Создана 8 апреля 2012 года по инициативе политтехнолога Андрея Богданова, лидера Демократической партии России, как Коммунистическая партия социальной справедливости. Современное название носит с 28 марта 2021 года.
Председатель центрального комитета — Константин Рыков, лидер партии — журналист Максим Шевченко.
РПСС — левоцентристская партия. Главной целью провозглашает построение "социалистического государства без угнетателей и угнетенных", "превращение России в социально-ответственное государство, заботящееся о своем народе". Партия выступает за изменение государственной политики в интересах народа, против расслоения общества на богатых и бедных, за борьбу с коррупцией, полноценное бесплатное образование и здравоохранение и пр.
- В настоящее время РПСС представлена одним депутатом в заксобрании Владимирской области.
- Региональные отделения созданы в 49 субъектах РФ.
РПСС не получает финансирования из федерального бюджета, вступительных и членских взносов не имеет. В 2020 году на ее счета поступило 30 млн 301 тыс. руб., 94,39% которых были получены за счет пожертвований юридических лиц.
Всероссийская политическая партия "Родина"
Ведет свою историю от Партии российских регионов (ПРР), созданной в 1998 году. В 2004 году ПРР была переименована в партию "Родина". Просуществовала два года, в 2006 году была ликвидирована с одновременным вхождением в состав партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" ("Справедливая Россия"). 29 сентября 2012 года вновь восстановлена как самостоятельная политическая структура.
Председатель партии — Алексей Журавлев.
Правая партия, заявляет о себе как о социал-патриотической силе, декларирует принципы национал-консерватизма. Поддерживает политический курс руководства страны. Выступает в защиту национальных интересов и традиционных ценностей, за усиление роли регионов, отказ от сырьевой экономики, жесткое ужесточение миграционной политики.
- В региональных заксобраниях в настоящее время работают шесть депутатов от "Родины".
- Отделения партии открыты в 80 субъектах РФ.
"Родина" не получает финансирования из федерального бюджета, членских и вступительных взносов не имеет. В 2020 году на ее счета поступило 16 млн 46 тыс. руб., 95,97% которых составили пожертвования от юридических и физических лиц.
Российская экологическая партия "Зеленые"
Свою историю партия ведет от Конструктивно-экологического движения России "Кедр", учрежденного в апреле 1993 года. В 1994 году на базе движения была образована Экологическая партия "Кедр", в 2002 году — Российская экологическая партия "Зеленые". В октябре 2008 года партия была реорганизована в общественное движение и вошла в состав "Справедливой России". 11 февраля 2012 года восстановлена как самостоятельная политическая структура.
Председатель — Андрей Нагибин.
В основе партийной идеологии — идеи сохранения окружающей среды и повышение качества жизни населения за счет внедрения так называемых зеленых принципов во все сферы экономики и жизни общества. Среди задач партии — создание экологического сообщества, развитие экологического мировоззрения граждан. "Зеленые" выступают за жесткое нормирование выбросов предприятий, модернизацию существующих производств, государственную поддержку "зеленых инвестиционных проектов", проведение полномасштабных лесовосстановительных мероприятий, создание системы мониторинга всех компонентов качества окружающей среды, отказ от использования "одноразовых изделий короткого жизненного цикла из всех видов пластика" и др.
- По данным ЦИК, в настоящее время в региональных заксобраниях работают четыре депутата от "Зеленых".
- Действуют 78 региональных отделений партии.
"Зеленые" не получают финансирования из федерального бюджета, вступительных и членских взносов не имеют. В 2020 году на счета партии поступило 2 млн 143 тыс. руб. Почти все они (96,59%) были получены в виде пожертвований от юридических лиц.
Политическая партия "Зеленая альтернатива"
Была основана в декабре 2019 года как общественное движение. С 10 марта 2020 года — политическая партия.
Председатель — Руслан Хвостов, лидер партии — художник Алексей Куделин (Вася Ложкин).
Основной целью партии провозглашено решение актуальных экологических проблем в России, а также продвижение экологических ценностей на всех уровнях власти и общественного диалога. "Зеленая альтернатива" заявляет о необходимости принятия экологических законодательных актов, выступает за продвижение и укрепление экологических образовательных программ, рациональное использование природных ресурсов, сокращение выбросов углекислого газа, борьбу с изменением климата и всемирным потеплением. Партия поддерживает созданное шведской школьницей Гретой Тунберг международное общественное движение по борьбе с глобальным потеплением Fridays For Future ("Пятницы ради будущего").
В сентябре 2020 года "Зеленая альтернатива" преодолела избирательный барьер на выборах в региональные парламенты Челябинской области и Республики Коми (получила по одному депутатскому мандату).
- Отделения партии зарегистрированы в 49 регионах РФ.
Согласно финансовому отчету, представленному "Зеленой альтернативой" в ЦИК РФ, в 2020 году партия доходов не имела.
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
Ведет свою историю от учрежденной 29 ноября 1997 года Российской партии пенсионеров (РПП). В 2006 году вместе с Российской партией жизни и "Родиной" вошла в состав "Справедливой России". В 2007 году на базе РПП была образована общественная организация "Российские пенсионеры за справедливость", 7 апреля 2012 года она преобразована в партию.
Председатель центрального совета — Владимир Бураков.
Социально-консервативная политическая партия. Позиционирует себя как партию "конструктивной оппозиции". Выступает за сохранение традиционных ценностей, патриотизм, национальное и межконфессиональное согласие. Среди ее предложений — увеличение государственных расходов на пенсионное обеспечение, ликвидация Пенсионного фонда России, повышение расходов на здравоохранение, развитие системы предоставления медико-социальных услуг по долговременному уходу для граждан старшей возрастной группы, инвалидов и др.
- В настоящее время в региональных заксобраниях работают 17 депутатов от партии.
- Региональные отделения действуют в 75 субъектах РФ.
Партия не получает финансирования из федерального бюджета, членских и вступительных взносов не имеет. В 2020 году на ее счета поступило 157 млн 733 тыс. руб. Практически все они (99,56%) были получены за счет пожертвований юридических лиц.
Всероссийская политическая партия "Партия роста"
Образована 16 ноября 2008 года как политическая партия "Правое дело" путем объединения Союза правых сил, "Гражданской силы" и Демократической партии России. После реорганизации 29 февраля 2016 года изменила название на Партию роста.
Председатель — Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ.
Свою идеологию партия определяет как праволиберальную, заявляет о себе как о "конструктивной оппозиции". В качестве национальной идеи провозглашает рост экономики страны ради роста благосостояния ее граждан. Среди основных задач — создание эффективной рыночной социальной системы, включающей высокооплачиваемые рабочие места в частном секторе, справедливые налоги, сочетание частных и государственных систем пенсионного обеспечения, социального страхования, образования и медицинского обслуживания, развитые профсоюзы и др.
- По данным ЦИК, в региональных заксобраниях в настоящее время работают семь депутатов от Партии роста.
- Региональные отделения созданы в 81 субъекте РФ.
Партия роста не получает финансирования из федерального бюджета, вступительных и членских взносов не имеет. В 2020 году на ее счета поступило 53 млн 718 тыс. руб. в виде денежных средств. 99,31% средств были получены за счет пожертвований юридических и физических лиц.
Российская объединенная демократическая партия "Яблоко"
Предшественником современной партии стал избирательный блок "Явлинский — Болдырев — Лукин", созданный в 1993 году перед выборами в Госдуму РФ I созыва. Он был назван по именам учредителей: экономиста Григория Явлинского, бывшего начальника контрольного управления Администрации президента РФ Юрия Болдырева и экс-посла России в США Владимира Лукина. В 1995 году блок был преобразован в общественное объединение, в 1998 году — в политическую организацию. 22–23 декабря 2001 года была образована Российская демократическая партия "Яблоко". В 2006 году, после присоединения к ней незарегистрированной партии "Зеленая Россия" и движения "Солдатские матери", партия изменила название на Российскую объединенную демократическую партию "Яблоко".
Председатель — Николай Рыбаков.
"Яблоко" придерживается социально-либеральных позиций. Выступает за создание современного правового социального государства, развитие гражданского общества, укрепление демократических институтов, формирование эффективной социально ориентированной рыночной экономики, неприкосновенность частной собственности, восстановление "партнерских отношений" России с западными странами. Главной целью "ответственной демократической оппозиции" партия считает легитимный приход к власти через участие в выборах и другие мирные и правовые политические действия, ведущие к смене политического режима.
Партия принимала участие во всех парламентских кампаниях в России, но лишь трижды проходила в Госдуму (1993, 1995 и 1999).
- В заксобраниях регионов представлено 11 депутатами.
- Региональные отделения созданы в 79 субъектах РФ.
"Яблоко" не получает финансирования из федерального бюджета, вступительных и членских взносов не имеет. В 2020 году на счета партии поступило 215 млн 857 тыс. руб., 99,97% которых — в виде пожертвований от юридических и физических лиц.
Политическая партия "Новые люди"
Партия основана 1 марта 2020 года по инициативе Алексея Нечаева, президента ОАО "Фаберлик" (Faberlic), члена центрального штаба ОНФ.
Председатель — Алексей Нечаев.
"Новые люди" — правоцентристская партия. Выступает за сменяемость власти, сокращение бюрократического аппарата, введение прямых выборов мэров российских городов, развитие промышленности, высокотехнологичного производства, а также производства товаров и услуг, создание условий для развития малого бизнеса, проведение реформы МВД и других силовых структур, создание современной инфраструктуры и рабочих мест в регионах, обеспечение доступности жилья и др.
В сентябре 2020 года, в единый день голосования, партия преодолела избирательный барьер во всех четырех субъектах Федерации, где выдвинула своих кандидатов в заксобрания (Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской обл.).
- В настоящее время в региональных парламентах работают семь депутатов от партии.
- Отделения "Новых людей" зарегистрированы в 55 регионах РФ.
Партия не получает финансирования из федерального бюджета, вступительных и членских взносов не имеет. В 2020 году на ее счета поступило 260 млн 271 тыс. руб., из которых 69,23% составили пожертвования физических лиц.
Материал подготовлен ТАСС-ДОСЬЕ