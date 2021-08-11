Жеребьевка по определению мест партий в бюллетене на выборах в Думу пройдет 16 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Центризбирком России 16 августа проведет жеребьевку по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы. Об этом на заседании ЦИК в среду сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Этап регистрации у нас завершается 15 августа. И уже 16 августа мы сразу, не теряя времени, планируем провести жеребьевку", - сказала Памфилова.

Поскольку активный период агитации начинается 21 августа, добавила председатель ЦИК, было принято решение оперативно провести жеребьевку, "чтобы у партий было время подготовиться". "Я вчера подписала приглашения всем партиям, чтобы они смогли принять участие в жеребьевке", - отметила Памфилова.

Жеребьевка для распределения теле- и радиоэфира, а также бесплатных печатных площадей между партиями пройдет в период с 16 по 19 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.