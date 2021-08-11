Половина из всех обращений в ЦИК по поводу выборов поступила из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что половина из всех обращений граждан по поводу избирательной кампании по выборам в сентябре поступила из Санкт-Петербурга, выразив надежду на удачную работу представителей комиссии по сбору данных о ходе кампании в этом городе.

"В Санкт-Петербурге работает наша группа, наши специалисты. Мы собирались это сделать раньше, поскольку у нас из всех обращений из всех 85 субъектов РФ, которые к нам поступили, ровно 50% именно из Санкт-Петербурга", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, обращение кандидата от "Родины", певицы Татьяны Булановой "подстегнуло ЦИК и послужило катализатором, чтобы направить эту комиссию, чтобы она предметно поработала, не мешая местным избиркомам".

"Сразу скажу, что наружная реклама - аспект коммерческий, это не в нашей компетенции. А вот по остальным вопросам - это чисто наша компетенция, надеюсь, что наши коллеги предметно поработают. Есть уже определенные положительные результаты от их присутствия в Петербурге. Надеюсь, это такой будет хороший профилактический и оздоравливающий фактор", - отметила глава ЦИК.

Ранее представители аппарата ЦИК после обращения Булановой о якобы плохой организации избирательной кампании в Петербурге выехали в город, чтобы собрать необходимую информацию.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.