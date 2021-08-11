ЦИК утвердил форму бюллетеней для выборов в Госдуму

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердил формы избирательных бюллетеней для предстоящих выборов депутатов Госдумы.

"ЦИК РФ постановляет утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в постановлении комиссии.

Бюллетени для голосования по партийному списку, согласно документу, будут печататься на белой бумаге с фоновой защитной сеткой светло-синего цвета с лицевой стороны. Ширина бюллетеня составляет 21 см, длина - в зависимости от количества партий, списки которых будут зарегистрированы на выборы. По решению регионального избиркома бюллетени печатаются не только на русском языке, но и на государственном языке республики или языках народов, проживающих на данной территории.

Названия партий в бюллетене приводятся согласно жеребьевке, также изображаются их эмблемы. В правом верхнем углу размещается специальная марка для защиты бюллетеня от подделки. После наименования партии приводятся имена всех кандидатов, включенных в общефедеральную часть списка, затем номер соответствующей региональной группы и имена первых трех кандидатов группы. Если у кандидата была или есть судимость, то сведения о ней указываются в бюллетенях. Кроме того, приводится информация о кандидатах, которые являются иностранными агентами или лицами, аффилированными с ними.

Бюллетень для голосования по одномандатному округу также печатается на белой бумаге, но с фоновой защитной сеткой зеленого цвета с лицевой стороны. Ширина бюллетеня составляет 21 см, а длина - в зависимости от количества кандидатов. Фамилии кандидатов приводятся в алфавитном порядке. Бюллетени для голосования с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) печатаются на однородной целлюлозной бумаге белого цвета более высокой плотности, чем для обычных бюллетеней. Поверхность бумаги не должна иметь вкраплений краски и каких-либо покрытий. Ширина бюллетеней для КОИБов - 21 см.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.