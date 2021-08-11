Захарова: призыв разместить ПВО США доказывает провокационную политику Киева

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Призыв Украины разместить ПВО США на территории страны доказывает провокационный характер политики Киева в регионе и в отношении РФ. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Это, мне кажется, является доказательством в данном случае <...> провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России. Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор", - сказала она.