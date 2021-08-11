Зюганов заявил, что КПРФ продолжит бороться за допуск Грудинина к выборам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. КПРФ продолжит в рамках закона бороться за допуск своего кандидата, директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина к выборам в Госдуму. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы будем сейчас на улице и в обществе в рамках закона сражаться за право иметь в списке нашего кандидата. <…> То, что было в Верховном суде, на мой взгляд, это просто дикое позорище для страны", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в среду.

Верховный суд России в понедельник отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму. Решение суда пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Зюганов напомнил, что партия планирует обжаловать недопуск Грудинина вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Кроме того, коммунисты с 14 по 19 августа проведут всероссийскую акцию по продвижению своей "программы и против произвола, насилия и политических репрессий", добавил Зюганов.

Решение ЦИК

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

Согласно объяснениям представителей ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в ВС РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.

Выборы в Госдуму

Сентябрьские выборы в Госдуму должны проходить при стопроцентной явке, это снизит риск нарушений, убежден Зюганов.

"Явка должна быть стопроцентная <…>, надо приходить всем", - сказал он.

"Тогда любая комиссия видит, что пришли, нет пустых клеток: трудно вбрасывать, трудно исправлять и трудно переписывать", - пояснил он.

Кроме того, политик считает, что на избирательных участках должны находиться "минимум миллион" подготовленных наблюдателей. "Три дня голосования, на каждом участке минимум три-четыре человека должно быть", - подытожил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.