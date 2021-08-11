В НОМ заявили, что отказы в регистрации кандидатов на выборах минимальны и законны

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Число отказов в регистрации кандидатов на выборах в Госдуму минимально, все решения обоснованы действующим законодательством. Об этом говорится в докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), который был представлен в среду в ТАСС.

"Процесс регистрации кандидатов в Госдуму еще не завершился. Но уже сейчас можно сделать вывод о том, что количество отказов в регистрации кандидатам является незначительным. Все случаи отказа основаны на невыполнении кандидатами требований закона. Подавляющее большинство отказов в регистрации связано с тем, что кандидаты "забывают" указать в заявлении информацию о своей судимости", - говорится в докладе.

По данным НОМ, также причинами для отказа выступают: ограничение в пассивном избирательном праве в связи с совершением тяжкого преступления, наличие счетов в зарубежных банках и иных активов за рубежом, иностранное гражданство. "Все процедуры отказа в регистрации полностью соответствуют нормам российского законодательства", - отмечают эксперты. Они подчеркивают, что данные отказы "не могут быть рассмотрены в качестве обстоятельств, препятствующих политической конкуренции и реализации гражданами избирательных прав"

В НОМ добавили, что зачастую отказ в регистрации связан с некачественной работой по сбору необходимых документов.

Атака на избирательную систему

"Выборы депутатов Госдумы VIII созыва стали объектом масштабной информационной атаки, в которой участвуют как представители западных и международных НКО, так и официальные западные государственные и межгосударственные структуры, а также поддерживающие их так называемые эксперты и правозащитники. Основной целью развязанной антироссийской кампании является делегитимация выборов, создающая возможности для ослабления России", - подчеркивается в докладе.

По данным экспертов НОМ, одним из ключевых элементов кампании по дискредитации российского избирательного процесса является "обвинение в отсутствии конкуренции, [в] недопуске к участию в выборах оппозиционных кандидатов".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.