Суд отменил решение о заверении списков ДПР на выборах в Заксобрание Красноярского края

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Красноярский краевой суд удовлетворил иск об отмене решение о заверении списков кандидатов Демократической партии России на выборах в законодательное собрание региона. С иском в суд обратилось красноярское краевое отделение другой партии - участника выборов - ЛДПР, говорится в сообщении краевой избирательной комиссии.

Ранее региональное отделение ЛДПР обратилось в суд, не согласившись с решением избиркома о заверении списков Демпартии России. По ряду избирательных округов ДПР выдвинула однофамильцев с кандидатами от других партий, в том числе и ЛДПР.

"Избирательное объединение "Красноярское региональное отделение ЛДПР" обратилось в Красноярский краевой суд с административными исковыми заявлениями об отмене решений о заверении краевого списка кандидатов в депутаты заксобрание края и списка кандидатов по одномандатным округам, выдвинутых избирательным объединением региональное отделение Демократической партии России <...> административные исковые заявления были удовлетворены", - говорится в сообщении.

По информации крайизбиркома, решение в законную силу еще не вступило, и партия может его обжаловать. "Отметим, что основанием для такого решения послужили ошибки в заверении документов партии, а не наличие в списках однофамильцев. Избирательное законодательство РФ не содержит ограничений пассивного избирательного права при выдвижении однофамильцев", - уточнили в комиссии.

Согласно данным системы ГАС "Выборы", на выборах в заксобрание региона в настоящий момент зарегистрированы списки ЛДПР, КПРФ, "Коммунистов России", партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Зеленых" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Также были заверены, но пока не зарегистрированы списки "Единой России", "Родины", Демпартии России, "Зеленой альтернативы" и "Новых людей".

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Нынешний состав краевого парламента был избран 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России" - 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%.