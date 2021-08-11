Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов зарегистрировался кандидатом в депутаты Госдумы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала координатора поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олега Леонова кандидатом в депутаты Госдумы VIII созыва по 208 одномандатному округу Москвы. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

"Сегодня я получил удостоверение кандидата в депутаты. Окружная избирательная комиссия 208 округа Москвы зарегистрировала мою кандидатуру на сентябрьских выборах в Госдуму", - сказал Леонов в среду журналистам, уточнив, что он сдал в комиссию 14 911 подписей жителей Центрального административного округа Москвы (ЦАО).

По словам Леонова, необходимо упрощать процедуру сбора подписей для самовыдвиженцев. "Первый важный этап пройден. Благодаря совместным усилиям всей нашей команды у нас получилось [собрать подписи избирателей]. Но считаю, что нужно упрощать процедуру сбора подписей для независимых кандидатов. Самовыдвиженцы и так находятся в более сложном положении по сравнению с кандидатами от партий, а адские требования к подписям для многих становятся непреодолимым барьером", - считает Леонов.

После получения официального удостоверения Леонов вручил председателю избирательной комиссии свисток, который волонтеры отряда "Лиза Алерт" используют для подачи сигналов во время поисков людей. "Пусть этот свисток будет символом вашего внимательного и тщательного поиска нарушений. Как только обнаружите - свистите! И ни одна ошибка не останется незамеченной", - сказал Леонов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.