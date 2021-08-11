Кандидата Юнемана могут снять с думских выборов за фальсификацию подписных листов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210 в Москве обнаружила в ходе проверки подписных листов самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана нарушения избирательного законодательства, влекущие недействительность всех собранных подписей. Комиссия вправе отказать кандидату в регистрации, сообщил ТАСС в среду заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"По результатам проверки был установлен факт фальсификации подписных листов: кандидат умышленно изготовил и использовал в нарушение избирательного законодательства бланки подписных листов неустановленной формы. Документально подтверждено, что в подписных листах Юнемана содержалась незаконная дополнительная графа, в которую вносились не предусмотренные законом персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть квалифицировано как нарушение законодательства о персональных данных", - сказал Реут.

Он уточнил, что окружная комиссия обращалась в МВД с запросом о проверке достоверности сведений, указанных в подписных листах Юнемана, в рамках соглашения о взаимодействии ЦИК и МВД России. Копии итоговых документов проверки вручены кандидату, через двое суток окружная избирательная комиссия должна принять решение об отказе в регистрации кандидата.

"В соответствии законом о выборах депутатов Госдумы ФС РФ подписи в поддержку самовыдвижения кандидата должны вноситься в подписные листы, изготовленные строго по форме, которая содержится в приложении к ФЗ-20. Также образец подписного листа утвержден постановлением ЦИК России от 18 июня этого года. Так, все подписи, собранные на подписных листах, изготовленных с нарушениями законодательства, признаются недействительными, поэтому окружная комиссия вправе отказать кандидату в регистрации", - пояснил Реут.

Кроме того, комиссия установила, что также 10,78% из подписей в предоставленных Юнеманом подписных листах оказались недействительными по другим причинам - 198 подписей дублируются, 276 раз данные избирателей или дата проставления подписи в подписном листе указаны не лично самими избирателями. При 1 029 подписях сведения об избирателе не соответствуют действительности - например, 179 человек не зарегистрированы в Москве, а паспортные данные 147 человек указаны с ошибками.

Ранее на своей странице в Insragram самовыдвиженец по Ленинградскому одномандатному избирательному округу в Москве Анастасия Брюханова сообщила, что окружная комиссия № 198 завершила проверку предоставленных подписных листов. Несмотря на то, что в них было зафиксировано 165 недействительных подписей или 1,04% брака, количества оставшихся достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата в депутаты Госдуму.

О выборах

Выборы в Государственную думу восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании до 13 сентября, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.