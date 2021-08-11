В МИД РФ обеспокоены ухудшением ситуации в сфере безопасности на востоке Украины

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ситуация в сфере безопасности на востоке Украины деградирует, в то время как западные покровители Киева ничего не предпринимают, чтобы прекратить войну в Донбассе, эта проблема вызывает обеспокоенность у РФ. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.

"Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц, - отметил Лахонин. - К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа".

"Более того, проводимая странами НАТО политика, включая поставки оружия, прямо направлена на поддержку милитаристских настроений и военной эскалации. 5 августа в акватории Черного моря начались международные военные учения с участием стран - членов альянса и их партнеров, включая Украину, Dive 2021. А всего в 2021 году на Украине проходит семь совместных учений со странами блока. Завершившиеся в июле маневры Defender Europe 2021 стали крупнейшими за последнюю четверть века. За ними последовали Sea Breeze, Cossack Mace, Three Swords", - добавил дипломат.

В МИД РФ обратили внимание и на то, что "украинцы пытаются создать видимость широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают число стран - участниц военных учений". "Так, в завершившихся 10 июля Sea Breeze реально принимало участие не 32 страны, как декларировал официальный Киев, а значительно меньше - многие страны направляли на них лишь своих военных атташе в качестве наблюдателей, либо вовсе участвовали по видеосвязи, - пояснил Лахонин. - Тем не менее подобный информационный фон способствует укреплению в головах украинских военных представления о якобы ведущейся войне с Россией и надежной поддержке этой линии со стороны Запада".

Ожидание международных оценок

Лахонин также отметил обеспокоенность России по поводу политики Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости. "Беспокойство также вызывает политика Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским, - отмечается в комментарии. - В начале августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну.

Президент [Украины] Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью и вовсе посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза - куда так стремятся нынешние власти в Киеве - грозит уголовная ответственность. Будем с нетерпением ждать оценок националистических высказываний украинского руководства от европейских политиков, а также международных организаций, отстаивающих права человека, принципы толерантности и недискриминации".

Осложнение переговорного процесса

Дипломат также отметил, что Киев вместо урегулирования конфликта в Донбассе продолжает осложнять и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе. "В политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти продолжают предпринимать шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе", - указал Лахонин.

"Так, 5 августа кабинет министров Украины одобрил законопроект "О государственной политике переходного периода". В нем утверждается применение в Донбассе "концепции переходного периода", предусматривающей некий "особый правовой режим", направленный на зачистку региона от нелояльных Киеву сил, что не имеет ничего общего с Минскими соглашениями. Ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса речи не идет. Законопроект на рассмотрение политической подгруппы контактной группы украинской стороной не выносился и с представителями Донецка и Луганска не обсуждался", - пояснил он.

В МИД РФ также призвали международное сообщество обратить "самое пристальное внимание на происходящие на Украине процессы" и принять все необходимые меры, чтобы совместными усилиями побудить официальный Киев остановить войну против жителей востока страны, прекратить массовые нарушения прав человека, включая грубую дискриминацию национальных меньшинств, преследования независимых СМИ и оппозиции.