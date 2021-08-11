Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак удовлетворен прошедшими переговорами с президентом Молдавии Майей Санду. Об этом он заявил журналистам по итогам состоявшейся в среду вечером встречи в Кишиневе.

"Обсудили весь перечень вопросов. Разговор был очень конструктивным, в доброжелательном плане договорились о сотрудничестве и начале диалога на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня по всем тем проблемам, которые вызывают озабоченность у руководства Республики Молдова, у граждан Республики Молдова и руководства Российской Федерации", - сказал Козак.

Утилизация боеприпасов в Приднестровье

Козак обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в непризнанном Приднестровье Оперативная группа российских войск.

"Нас попросили оказать содействие в урегулировании приднестровской проблемы и связанной с этим утилизацией боеприпасов. Мы тоже заинтересованы в утилизации этих боеприпасов, срок годности которых истек, и они не подлежат транспортировке. Договорились об этом взаимодействии", - отметил Козак.

Взаимная торговля

Молдавия и Россия договорились снять барьеры во взаимной торговле, заявил Козак.

"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. <…> Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок", - сказал Козак.

О блокаде Приднестровья

Санду заверила, что блокады Приднестровья, о которой предупредили власти Тирасполя, не будет, заявил Козак.

"Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения. Исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане", - сказал Козак.

Взаимовыгодное решение газового вопроса

Москва и Кишинев должны найти взаимовыгодное решение газового вопроса, заявил Козак.

"Мы обсудили вопросы двусторонних отношений, не обсуждая деталей. Что касается цен на газ, необходим диалог, необходимо взаимовыгодное решение по этому вопросу. Никто никому не должен делать подарки, но и никто никого не должен ущемлять. И мы будем продолжать переговоры", - сказал Козак.