Вице-спикер Госдумы заявил, что экс-посол Вагабзаде должен извиниться за слова о русских

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде должен принести извинения за свои слова о русских, в противном случае для него и для всех, кто допускает подобные высказывания, наступят последствия. Об этом в своем Telegram-канале в среду написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Бывший азербайджанский посол на камеру назвал русских свиньями. Дипломат хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя", - написал Толстой.

По словам парламентария, "последствий не боится ни он [Вагабзаде], ни те, кто в национальных республиках, ставших по доброй воле России молодыми, но не независимыми государствами, оскорбляет сегодня Россию и русских".

"А последствия будут. Либо придется извиниться. Простить может один человек другого. Но оскорбления народа, веры и государства остаются в истории отношений между странами", - резюмировал Толстой.

Ранее в интернете появилось записанное на видео обращение Вагабзаде, в котором он допустил резкие высказывания в адрес русских и конкретно лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сам Жириновский в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что намерен требовать возбуждения уголовного дела против Вагабзаде. В МИД Азербайджана сообщили, что экс-посол в настоящее время не представляет ни один государственный орган страны, он "был освобожден главой государства от должности посла в 2016 году за недостатки в деятельности".